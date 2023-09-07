Украинец скрылся с космодрома

В Орле суд заочно арестовал гражданина Украины, участвовавшего в строительстве объектов комплекса хранения топлива в Нижегородской области для «Роскосмоса». Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенническом хищении почти 30 млн руб. бюджетных средств, часть из которых была выведена с помощью зарегистрированной в Орловской области компании. После начала специальной военной операции украинец вернулся на родину. Его защита обжаловала арест, но безуспешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Советский райсуд Орла заочно заключил под стражу генерального директора московской компании ООО «В.В. Эверест» гражданина Украины Виктора Бондарева. Согласно постановлению, с которым ознакомился «Ъ», с момента фактического задержания фигуранта должны заключить в следственный изолятор на два месяца.

Виктору Бондареву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Уголовное дело возбудило управление МВД по Орловской области летом прошлого года. В его основу легли обстоятельства исполнения государственного контракта в рамках федеральной целевой программы развития космодромов на период до 2025 года. Речь идет о договоре между входящим в «Роскосмос» Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и московской строительной фирмой «В.В. Эверест». За 121 млн руб. подрядчик должен был возвести в Арзамасском районе Нижегородской области объекты комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила на территории Центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет.

Госконтракт был заключен в июле 2021 года по результатам запроса предложений в электронной форме. Через месяц генеральный подрядчик получил аванс в 36,3 млн руб.

Работу, которая должна была быть исполнена к концу ноября 2021 года, компания «В.В. Эверест» в полном объеме не выполнила, а аванс не вернула.

Более 9 млн руб. подрядчик перевел третьему лицу — зарегистрированному в Орловской области ООО «Эвелина». Фирма должна была построить здания административно-бытового комплекса и операторской.

Как показала проверка прокуратуры, сделка была фиктивной: «Эвелина» не имела материально-технических средств и трудовых ресурсов для проведения работ, их стоимость была сильно завышена, а руководитель компании Темур Шароев является супругом исполнительного директора «В.В. Эверест» Елены Абрамовой. Участие в проекте орловской фирмы, по всей видимости, было необходимо для обхода законодательно установленных ограничений: гражданин Украины не мог находиться на режимном объекте и контролировать проводимые работы.

После срыва работ ЦЭНКИ заключил контракт на строительство объектов с АО «Главное управление обустройства войск». Цена контракта составила 95,2 млн руб.: снижение стоимости работ произошло из-за невозврата компанией «В.В. Эверест» денежных средств по расторгнутому контракту и уменьшения объема работ, в частности за счет исключения организации на объекте железнодорожных путей. Главу орловской фирмы «Эвелина» Темура Шароева обвинили в хищении 9 млн руб. Его дело передали в суд.

В марте прошлого года глава «В.В. Эверест» Виктор Бондарев покинул Россию, выехав на территорию Украины. Его объявили в международный розыск, вменив хищение почти 30 млн руб. В августе этого года следователь обратился в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу заочно. С арестом не согласилась его защитница Татьяна Черникова, подавшая апелляционную жалобу. Однако решение суда первой инстанции оставили без изменений.

Сергей Толмачев, Воронеж