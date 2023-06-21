«Ракетные» деньги улетели в Орел

Орловское управление МВД передало в суд уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении предпринимателя Темура Шароева — владельца местного ООО «Эвелина». В основу дела лег госконтракт на строительно-монтажные работы в нижегородском Центре ликвидации межконтинентальных баллистических ракет: «Эвелина» выступала субподрядчиком при строительстве двух объектов, но по договоренности с генподрядчиком лишь получала деньги, а работы выполняли другие лица. Ущерб «Роскосмосу» от совместных действий «Эвелины» и генподрядчика — московского ООО «В.В. Эверест» — мог составить 9 млн руб. При разбирательстве выяснилось, что работой на режимном объекте генподрядчика руководил гражданин Украины, ныне уехавший из России, а владелец «Эвелины» в действительности трудился рядовым сотрудником дорожного бюджетного учреждения Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орловский предприниматель попробовал принять участие в строительстве объекта для «Роскосмоса» и оказался фигурантом дела о мошенничестве

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Орловский предприниматель попробовал принять участие в строительстве объекта для «Роскосмоса» и оказался фигурантом дела о мошенничестве

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О передаче в суд уголовного дела в отношении Темура Шароева «Ъ-Черноземье» сообщили в УМВД по Орловской области. Дело было возбуждено в июне 2022 года в отношении господина Шароева и «иных неустановленных лиц»: им вменяют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Фабулу дела и наличие других обвиняемых в ведомстве прокомментировать отказались, сославшись на то, что материалы уже находятся в суде.

Из майского решения арбитражного суда Орловской области следует, что в основу уголовного дела мог лечь договор подряда 2021 года, заключенный между ООО «Эвелина» (субподрядчик) и московским ООО «В.В. Эверест» Виктора Бондарева (является гендиректором юрлица) и Виталия Молоковича. В 2021 году «Роскосмос» перечислил 122,7 млн руб. своему предприятию АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) для строительства комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила в Центре ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области.

В июле 2021-го по результатам запроса предложений «В.В. Эверест» стал генподрядчиком строительства объектов на территории Центра. Цена контракта составила 121 млн руб.; средства выделялись из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов». Работы должны были завершиться в ноябре 2021 года. Заказчик выплатил аванс в 36,3 млн руб. (впоследствии, после неисполнения работ в срок, суд обязал генподрядчика его вернуть).

Через неделю после подписания контракта с ЦЭНКИ «В.В. Эверест» заключил договор подряда с зарегистрированным в октябре 2020-го орловским ООО «Эвелина» (единственный учредитель и директор — Темур Шароев). Субподрядчик должен был построить здания административно-бытового комплекса и операторской до 30 сентября 2021-го за 15,1 млн руб. По документам «Эвелина» начала работы на площадке, а генподрядчик перечислил компании 9,08 млн руб. Эту сумму правоохранители считают ущербом, нанесенным госкорпорации.

В июле 2022 года зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов в интересах «Роскосмоса» обратился в арбитражный суд региона для признания недействительным договора подряда между двумя ООО и взыскания в пользу госкорпорации ущерба в 9 млн руб. В прокуратуре посчитали договор между двумя юрлицами мнимым: «Эвелина» не имела «материально-технических средств и трудовых ресурсов», а господин Шароев «не обладал минимальными познаниями, необходимыми для осуществления строительства» и в 2021 году трудился в Москве, а не в Нижегородской области.

В конце мая 2023-го суд требования ведомства удовлетворил.

Представители «Эвелины» утверждали, что выполняли работы. В подтверждение компания представила договоры с поставщиками материалов. Но они вызвали множество вопросов у правоохранителей. В некоторых документах, где стояла печать «Эвелины», вместо господина Шароева расписывался руководитель «В.В. Эвереста» Виктор Бондарев.

Контрагенты якобы доставляли товар для «Эвелины» на строительную площадку, но никаких сведений о том, что их пропускали на режимный объект, не нашлось. Зато выяснилось, что «В.В. Эверест» заключал договоры поставки тех же товаров с теми же поставщиками и оплачивал их. В отдельных случаях экспертиза попросту не нашла якобы приобретенных «Эвелиной» материалов на стройплощадке — например, плит перекрытия. Работы по строительству административно-бытового корпуса в действительности начал проводить другой субподрядчик — ООО «Империя».

Выяснилось и завышение стоимости работ «Эвелиной». По одному из актов компания выполнила расчистку площадки от деревьев и кустарников за 2,6 млн руб., тогда как в контракте «В.В. Эвереста» с ЦЭНКИ эти работы оценивались в 308 тыс. руб. Аналогичное завышение цен было выявлено и по разборке зданий, и по вывозу мусора.

Дополнительную ясность внесла орловская межрайонная инспекция ФНС: налоговики выяснили, что у «Эвелины» нет не только своей земли, техники и недвижимости, но и работников. Единственный сотрудник — сам господин Шароев — в 2021 году получал зарплату в бюджетных учреждениях Москвы «Жилищник района Котловка» и «Доринвест». На допросах он признался следователям, что окончил лишь девять классов школы и пытался получить профессию тракториста в техникуме, но отчислился с третьего курса. Расхождения в документах на поставку материалов он объяснил тем, что «всем занимался Бондарев».

В то же время он утверждал, что «Эвелина» якобы привлекала сторонних работников (до 30 человек), но подтверждений предоставить не смог. Счета «Эвелины» использовались для обхода ограничений на перечисление средств одному юрлицу, сообщил господин Шароев на допросе. Его супруга Елена Абрамова (допрошенная в качестве свидетеля) одновременно исполняла функции главного бухгалтера «Эвелины» и исполнительного директора «В.В. Эвереста».

На площадку господина Шароева пропускали как работника «В.В. Эвереста», где он по документам числился начальником участка. Зато на режимный объект не мог попасть руководитель генподрядчика Виктор Бондарев — он является гражданином Украины. После того как господин Бондарев сорвал исполнение гособоронзаказа, 10 марта 2022 года он уехал в соседнюю страну.

По указанному в качестве телефона «Эвелины» мобильному номеру, по всей видимости, принадлежащему господину Шароеву, вчера не отвечали на звонки «Ъ-Черноземье» либо сбрасывали их.

Сложности с правоохранителями возникли и у представителей «В.В. Эвереста». Следствие полагает, что компания фальсифицировала документы о членстве в строительной СРО, необходимом для выполнения работ. Проведенная «Эвелине» оплата «направлена на вывод активов» «Роскосмоса», посчитали в арбитражном суде. В результате «взаимно согласованных действий» ущерб госкорпорации был причинен совместно представителями двух организаций, установил суд.

«Роскосмос», впрочем, оперативно отреагировал на проблемы на площадке: уже в сентябре 2022 года ЦЭНКИ заключил контракт на достройку объектов с оборонным АО «Главное управление обустройства войск».

Олег Мухин