«Новые люди» предложили закрепить в законе понятие «родительское собрание»

Глава фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие «родительское собрание». Проект, в частности, предлагает наделить родительское собрание определенными полномочиями, например, в вопросах составления меню учащихся, отмены требований к их одежде и запрета увольнения учителей, передает «РИА Новости».

В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает внести поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Родительские собрания в случае принятия проекта смогут также определять порядок организации внеурочной деятельности учеников и принимать решение по поводу расторжения договоров с поставщиками питания в школу.

В состав родительского собрания предлагается включить родителей всех учащихся общеобразовательного учреждения. Решения должны приниматься большинством голосов членов собрания, говорится в пояснительной записке.

Эрдни Кагалтынов