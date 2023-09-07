МВД Австрии пообещало не выдавать уклонистов на Украину

Австрия не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста, если получит такой запрос. Об этом сообщили в МВД Австрии, заявление приводит портал Exxpress.

«Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали»,— сообщили изданию в МВД.

Сейчас в Австрии находятся 14 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 54 лет. Они зарегистрированы в стране в качестве беженцев, пишет Exxpress.

Ранее польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша экстрадировала украинцев, которые организовали отправку нелегальных мигрантов в Европу. Украинские власти могут потребовать экстрадиции и уклонившихся от мобилизации украинцев, но такая процедура потребует официальных запросов, отмечало издание. Как писала газета со ссылкой на погранслужбу, с 24 февраля 2022 года в Польшу въехали 80 тыс. украинских призывников.

Ранее глава правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия говорил, что правоохранительные органы Украины будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, незаконно покинувших страну из-за мобилизации. В связи с этим в стране проводится проверка всех листов о нетрудоспособности, выданных военно-медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года.

Что происходит на 561-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко