Rzeczpospolita: Польша начала экстрадировать украинцев по запросу Киева

Польша по запросу властей Украины экстрадировала украинцев, которые организовали отправку нелегальных мигрантов далее в Европу, сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Как отмечает газета, украинские власти могут потребовать экстрадиции и уклонившихся от мобилизации украинцев, но такая процедура потребует официальных запросов.

Всего, по данным погранслужбы Польши, с 24 февраля 2022 года по 31 августа текущего года в Польшу въехали почти 2,87 млн украинцев призывного возраста (18–60 лет). Покинули Польшу за тот же период почти 2,8 млн украинцев. Таким образом, почти 80 тыс. украинских мужчин обосновались в Польше.

«Один человек мог пересечь границу даже несколько сотен раз. Но если вычесть отъезды из прибытий, в Польше останется около 80 тыс. украинцев, потенциально подлежащих мобилизации»,— пояснил пресс-секретарь главного управления Погранслужбы Польши лейтенант Анна Михальская.

«Это большая цифра для Украины, потому что этих людей можно было бы мобилизовать и пополнить ряды наших вооруженных сил, тем самым укрепив нашу оборону и безопасность»,— заявил Федор Вениславский из Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины. Он не исключил, что прокуратура Украины могла бы привлечь к ответственности граждан, скрывающихся за рубежом. По его словам, часть из них уехали из страны нелегально, в том числе через приграничные леса.

Как отметил Мариуш Чярка, пресс-секретарь главного управления полиции Польши, для выдачи таких людей на родину Украина должна оформить международный ордер на арест каждого из них. «Если мы такого иностранца задержим, например, для простой придорожной проверки, наша Национальная полицейская информационная система покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что данные Интерпола есть»,— рассказал чиновник. Такого человека задержат, о чем уведомят прокуратуру. Будут ли его экстрадировать — решит суд.

Ранее глава правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что правоохранительные органы Украины будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, незаконно покинувших страну, спасаясь от мобилизации. В связи с этим, согласно подписанному Владимиром Зеленским поручению, идет проверка всех листов о нетрудоспособности, выданных военно-медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина