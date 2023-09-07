РФС утвердил состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Египтом

Российский футбольный союз (РФС) представил состав национальной сборной для товарищеского матча с олимпийской сборной Египта. Матч пройдет сегодня, 7 сентября, в Суэце. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

В основной состав вошли: вратарь Станислав Агкацев («Краснодар»), Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Андрей Лангович («Ростов»), полузащитники Александр Коваленко, Дмитрий Васильев (оба — «Зенит»), Данила Прохин («Ростов»), Даниил Кузнецов («Рубин»), Ярослав Гладышев («Динамо»), нападающий Тамерлан Мусаев («Балтика»). Капитаном сборной назначен защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич.

28 февраля 2023 года UEFA и FIFA исключили российские сборные и клубы из всех международных турниров. Решение было принято на фоне ввода российских войск на Украину в 2022 году. Из-за решения UEFA и FIFA российская национальная команда не участвует в отборе на Евро-2024. Заявку РФС на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах также отклонили.

После исключения из международных турниров российская сборная провела пять товарищеских матчей — против команд Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Ирака. 11 сентября российская команда в Суэце проведет второй товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. В обеих играх примут участие футболисты не старше 23 лет. 12 сентября сборная России на выезде сыграет с командой Катара.