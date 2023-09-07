В Башкирии средняя зарплата медиков в первом полугодии достигла 49 тыс. рублей

Средняя зарплата медиков в Башкирии в первом полугодии выросла на 10%, составив 49,2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского профсоюза медработников со ссылкой на данные аналитического исследования Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Зарплата врачей в Башкирии по итогам шести месяцев года увеличилась на 7,6%, среднего и младшего медперсонала рост — на 8,9% и 7,2% соответственно.

Как отмечается в пресс-релизе, в целом по Приволжскому федеральному округу зарплата медиков увеличивалась медленнее — полугодовой рост составил 6,8%.

По размеру зарплаты работников здравоохранения Башкирия занимает одно из первых мест среди субъектов ПФО. Врачи в республике получают 84,2 тыс. руб. в месяц, больше зарплата только у врачей в Татарстане. Зарплата среднего медперсонала в Башкирии составляет в среднем 46,6 тыс. руб.

При этом доходы немедицинского персонала остаются низкими, отмечает председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

Наталья Балыкова

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