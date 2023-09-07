В мэрии Краснодара рассказали, когда начнется ремонт Тургеневского моста

Капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре начнется при доведении финансирования на выполнение работ, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города. Однако конкретные сроки все еще не называются. В ближайшее время на мосту проведут ямочный ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Проект ремонта готов. Но его реализация — дорогостоящая. На время проведения работ его не будут закрывать, а будут ограничивать движение транспорта по двум полосам поочередно»,— подчеркнули в мэрии.

В конце 2022 года стоимость ремонта Тургеневского моста оценивали в 500 млн руб. Однако замглавы Краснодара Владимир Архипов отмечал, что с учетом индексации сумма может увеличиться на 100 млн руб.

В мае в мэрии сообщили, что к строительно-монтажным работам Тургеневского моста возможно будет приступить после запуска движения по новому Яблоновскому мосту. Первые машины по нему поехали 17 июня.

Татьяна Ручкина

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