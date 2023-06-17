В Краснодаре запустили движение по новому Яблоновскому мосту

В Краснодаре запустили автомобильное движение по дублеру Яблоновского моста. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Первые машины проехали по нему в 14:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Частично открыли движение по новому Яблоновскому мосту. Передать масштаб проекта не сможет ни одна фотография. Мост позволит разгрузить автомобильные потоки», - написал в мэр в телеграм-канале.

Запустить движение по новому Яблоновскому мосту планировали 15 июня, но открытие было перенесено из-за непогоды. В настоящее время движение осуществляется по двум полосам.

К строительству конструкции приступили осенью 2019 года. Пропускная способность четырехполосного моста составит 60 тыс. автомобилей в сутки. Протяженность путепровода составит более 1 км, самого моста — около 500 м. Общая стоимость строительства составляет 7,2 млрд руб. Мост строили с опережением сроков. Изначально планировалось, что его завершат только в 2024 году. Полностью закончить работы планируется к ноябрю 2023 года. Возведением нового Яблоновского моста занималось ООО «СтройЮг-Регион».

Александр Орлов

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