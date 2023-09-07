«Мантера» направит 25 млрд рублей на строительство отеля в Сочи

Группа компаний «Мантера» (принадлежит семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева) построит на федеральной территории Сириус в первой половине 2024 года гостиничный комплекс, сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу компании. В строительство планируют инвестировать 25 млрд руб.

Общая площадь Mantera Supreme — 51,7 тыс. кв. м. Комплекс будет включать в себя 400 номеров и 319 резиденций. Кроме того, на территории отеля построят многофункциональный конгресс-центр, 11 бассейнов и 13 ресторанов.

Как отмечает «Мантера», сейчас в стране не хватает больших премиальных курортных отелей, но спрос на такое размещение за последние два года вырос более чем на 40%. Группа работает над созданием бизнеса по управлению гостиницами под собственным брендом Mantera Hotels. На первом этапе компания создаст четыре бренда категорией от трех до пяти звезд. Кроме того, в планах у «Мантеры» разработать различные гостиничные проекты в течение пяти лет.

Валерия Каманина

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