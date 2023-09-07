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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 7 сентября

Запоминающиеся кадры четверга

Апарт-отель в Лондоне, закат в Нью-Йорке и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Лондон. Отдыхающие в бассейне в апарт-отеле Garden Embassy

Лондон. Отдыхающие в бассейне в апарт-отеле Garden Embassy

Фото: Reuters / Toby Melville

Трикала, Греция. Затопленная улица после урагана Даниэль

Трикала, Греция. Затопленная улица после урагана Даниэль

Фото: Reuters / Stergios Spiropoulos NO RESALES. NO ARCHIVES.

Остров Танегасима, Япония. Запуск ракеты-носителя H-IIA с лунным посадочным модулем

Остров Танегасима, Япония. Запуск ракеты-носителя H-IIA с лунным посадочным модулем

Фото: Reuters

Киевская область, Украина. Госсекретарь США Энтони Блинкен и посол США в Украине Бриджит Бринк осматривают бункер

Киевская область, Украина. Госсекретарь США Энтони Блинкен и посол США в Украине Бриджит Бринк осматривают бункер

Фото: Brendan Smialowski, Pool Photo / AP

Курдус, Индия. Местные жители на фестивале Кришна-джанмаштами

Курдус, Индия. Местные жители на фестивале Кришна-джанмаштами

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Нью-Йорк, США. Закат над Манхэттеном

Нью-Йорк, США. Закат над Манхэттеном

Фото: Frank Franklin II / AP

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Лондон. Отдыхающие в бассейне в апарт-отеле Garden Embassy

Фото: Reuters / Toby Melville

Трикала, Греция. Затопленная улица после урагана Даниэль

Фото: Reuters / Stergios Spiropoulos NO RESALES. NO ARCHIVES.

Остров Танегасима, Япония. Запуск ракеты-носителя H-IIA с лунным посадочным модулем

Фото: Reuters

Киевская область, Украина. Госсекретарь США Энтони Блинкен и посол США в Украине Бриджит Бринк осматривают бункер

Фото: Brendan Smialowski, Pool Photo / AP

Курдус, Индия. Местные жители на фестивале Кришна-джанмаштами

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Нью-Йорк, США. Закат над Манхэттеном

Фото: Frank Franklin II / AP

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