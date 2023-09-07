Фото дня: 7 сентября

Апарт-отель в Лондоне, закат в Нью-Йорке и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лондон. Отдыхающие в бассейне в апарт-отеле Garden Embassy Фото: Reuters / Toby Melville Трикала, Греция. Затопленная улица после урагана Даниэль Фото: Reuters / Stergios Spiropoulos NO RESALES. NO ARCHIVES. Остров Танегасима, Япония. Запуск ракеты-носителя H-IIA с лунным посадочным модулем Фото: Reuters Киевская область, Украина. Госсекретарь США Энтони Блинкен и посол США в Украине Бриджит Бринк осматривают бункер Фото: Brendan Smialowski, Pool Photo / AP Курдус, Индия. Местные жители на фестивале Кришна-джанмаштами Фото: Rafiq Maqbool / AP Нью-Йорк, США. Закат над Манхэттеном Фото: Frank Franklin II / AP Следующая фотография 1 / 6 Лондон. Отдыхающие в бассейне в апарт-отеле Garden Embassy Фото: Reuters / Toby Melville Трикала, Греция. Затопленная улица после урагана Даниэль Фото: Reuters / Stergios Spiropoulos NO RESALES. NO ARCHIVES. Остров Танегасима, Япония. Запуск ракеты-носителя H-IIA с лунным посадочным модулем Фото: Reuters Киевская область, Украина. Госсекретарь США Энтони Блинкен и посол США в Украине Бриджит Бринк осматривают бункер Фото: Brendan Smialowski, Pool Photo / AP Курдус, Индия. Местные жители на фестивале Кришна-джанмаштами Фото: Rafiq Maqbool / AP Нью-Йорк, США. Закат над Манхэттеном Фото: Frank Franklin II / AP