Липовый сад у Мариинского дворца обошелся в 160 млн рублей

Липовый сад на парковке Мариинского дворца в Петербурге обошелся в 160 млн руб. Это рекордная сумма на выделенная на высадку деревьев в Петербурге, пишет 31 мая «Фонтанка».

По данным комитета по благоустройству, которые оказались в распоряжении издания, госконтракт был заключение 26 мая. Заказчиком выступил Центр комплексного благоустройства, подведомственный комитету. Подрядчик по контракту — АО СПП «Центральный».

Работы должны быть окончены до 10 октября текущего года. Лиловый сад обойдется в 162,3 млн руб. В 2022 году город потратил на липы 14 млн руб.

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