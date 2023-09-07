В Башкирии определили перспективные площадки для развития туризма

Корпорация развития Башкирии определила ряд площадок для развития туризма, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Все они расположены в местах, где концентрируется активный турпоток: две площадки — в Архангельском районе на берегу реки Инзер вблизи Абзановского водопада, три — в Мелеузовском районе на побережье Нугушского водохранилища, одна — в Бирском районе у озера Шамсутдин. По сообщению пресс-службы, эти территории перспективны для семейного, экскурсионного, рекреационного и оздоровительного туризма.

Корпорация развития предложила разместить глэмпинги в природном парке «Иремель» в Учалинском районе, а в Ишимбайском и Давлекановском районах — туробъекты рядом с шиханом Торатау и горой Нарыс-Тау, соответственно.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте