Суд закрыл процесс по делу экс-замглавы Минцифры Паршина

Басманный суд в Москве продлил арест бывшему замминистра цифрового развития Максиму Паршину по делу о получении особо крупной взятки. Он пробудет в СИЗО до 12 декабря. Суд также сделал процесс по делу закрытым. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из суда.

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В открытом режиме прошло лишь оглашение решения суда. Вместе с Максимом Паршиным суд продлил срок ареста другому фигуранту — бизнесмену Александру Моносову.

В июле Басманный суд отправил Максима Паршина под домашний арест, но прокуратура обжаловала это решение, посчитав, что он может «использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им». В итоге Мосгорсуд отправил его в СИЗО.

Максиму Паршину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Александру Моносову — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Экс-замминистра не признает вину. Наказание по статье о получении взятки в особо крупном размере предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Максим Паршин был назначен замглавы Министерства цифрового развития в 2018 году. Он был куратором департамента развития цифрового государства: занимался развитием и поддержкой IT, цифровым импортозамещением, а также льготами для сотрудников этой сферы. В 2020 году он также возглавил федеральный проект «Цифровые технологии».

В июле депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Максим Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн руб. (валюта не уточняется) в одном из столичных ресторанов. По предварительной версии, деньги предназначались в обмен на помощь в выделении грантов.

Подробнее о деле — в материале «Грант, а через полгода — взятка».

Анастасия Ларина