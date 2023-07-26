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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд отправил в СИЗО обвиняемого в даче взятки экс-заместителю главы Минцифры

Мосгорсуд изменил меру пресечения в отношении бизнесмена Александра Моносова с домашнего ареста на заключение под стражу. Предприниматель обвиняется в даче взятки бывшему заместителю главы Минцифры Максиму Паршину, который ранее был также переведен в СИЗО из-под домашнего ареста.

Александр Моносов

Александр Моносов

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Александр Моносов

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Мосгорсуд отменил постановление Басманного районного суда Москвы о домашнем аресте Александра Моносова. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram.

Максиму Паршину вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Александру Моносову — дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Известно, что экс-замминистра не признает вину.

Обвиняемые были задержаны в середине июля, на тот момент господин Паршин еще занимал пост замминистра. Как утверждал депутат Госдумы Александр Хинштейн, замглавы Минцифры был задержан с поличным в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Замминистра отлучают от дома».

Леонид Уварчев

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