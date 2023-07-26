Грант, а через полгода — взятка

Мосгорсуд удовлетворил апелляционное представление Генпрокуратуры, переведя из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина и руководителя ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова. Фигуранты обвиняются в получении и даче взятки соответственно. Следствие считает, что чиновник получил от коммерсанта 3,5 млн руб. за содействие в выделении гранта Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), отвечающим за выбор «приоритетных проектов в сфере импортозамещения общесистемного и промышленного ПО» и выделение средств для господдержки авторам этих проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мосгорсуде для ареста Максима Паршина не понадобилось даже новых аргументов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Мосгорсуде для ареста Максима Паршина не понадобилось даже новых аргументов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В апелляционных представлениях Генпрокуратуры на решения Басманного райсуда столицы, отправившего Максима Паршина и Александра Моносова вместо СИЗО под домашний арест, были приведены те же доводы, что и две недели назад. Надзор считает, если в отношении фигурантов, обвиняемых в получении и даче взятки (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) соответственно не избрать самую строгую меру пресечения, то они могут уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям, воспрепятствовать расследованию иными способами или скрыться. При этом представитель прокуратуры в своем выступлении в Мосгорсуде подчеркнул, что свою вину фигуранты не признают.

Сами господа Паршин и Моносов, а также их защита просили оставить решения суда первой инстанции в силе. Адвокат последнего Денис Саушкин заявил “Ъ”, что его клиент был готов и на меру пресечения в виде залога. «На его счете в банке находится 187 млн руб.»,— добавил защитник.

Впрочем, если Басманный райсуд решил, что ни следствие, ни надзор не подкрепили свои предположения документально, то Мосгорсуду фактически те же доводы показались убедительными.

В итоге Максима Паршина и Александра Моносова отправили в СИЗО на два месяца. Под стражу обоих фигурантов взяли в зале суда.

По данным “Ъ”, это уголовное дело было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России 12 июля 2023 по материалам оперативно-разыскной деятельности ФСБ. Вероятнее всего, в его основу легли материалы прослушивания телефонных переговоров господина Паршина, в том числе и с гендиректором БФТ Александром Моносовым.

Из материалов дела следует, что последний в одном из столичных ресторанов передал чиновнику 3,5 млн руб. за помощь в выделении гранта РФРИТ, отвечающего за выбор «приоритетных проектов в сфере импортозамещения общесистемного и промышленного ПО» и выделение средств для господдержки авторам этих проектов. Работу этого фонда курировал именно замглавы Минцифры. А фирма давно знакомого с чиновником Александра Моносова, как уже рассказывал “Ъ”, специализируется как раз на разработке IT-решений для госсектора. В частности, БФТ создала и модернизировала так называемые единые цифровые платформы социальной сферы «Социальное казначейство», «Работа в России» службы труда и занятости, Национальной системы управления данными и Фонда социального страхования. В прошлом году «БФТ-Холдинг» выиграл и выполнил 81 госконтракт, а в этом — уже 23 госконтракта на сумму 1,6 млрд руб. В ближайшее время БФТ рассчитывала получить еще один крупный контракт, но он, по данным источника “Ъ”, из-за задержания Александра Моносова якобы оказался сорван.

При этом адвокат Денис Саушкин утверждает, что никаких денег его клиент Максиму Паршину не передавал, а все произошедшее называет стечением обстоятельств. От более подробных комментариев защитник воздержался, обратив внимание на одно странное, по его мнению, обстоятельство: грант был выдан в декабре 2022 года, а передача взятки, по версии следствия, произошла через полгода после этого. Защита Максима Паршина комментировать инкриминируемое их доверителю деяние, как, впрочем, и решение Мосгорсуда, не стала, сославшись на отсутствие разрешения со стороны своего клиента.

Олег Рубникович