В мэрии Дзержинска сотрудников заставляли дистанционно голосовать на выборах

Нижегородская область стала первым регионом, где по подготовке к сентябрьским выборам зафиксирован факт принуждения к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, всего при подготовке к выборам поступило 13 подобных обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Единственный случай, который подтвердился, зафиксирован в Нижегородской области. В ходе проверки выяснилось, что руководитель одного из департаментов управления делами администрации Дзержинска рассылал электронные письма, обязывающие сотрудников к регистрации на ДЭГ»,— рассказала госпожа Памфилова (цитата по «Интерфаксу»). По словам главы ЦИК, местная избирательная комиссия отреагировала на обращение, «ситуация была разрешена».

Как писал «Ъ-Приволжье», с 8 по 10 сентября в Нижегородской области пройдет серия выборов в муниципальные и областные органы власти, главными из которых станут выборы губернатора.

Андрей Репин