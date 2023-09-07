В Прикамье зафиксирован очередной скачок цен на топливо

За период с 28 августа по 3 сентября средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае поднялась на 18 коп.— с 54,64 руб. до 54,82 руб. Такие данные приводит Росстат. По информации на сайте статистического органа, бензин марки АИ-92 за указанный период подорожал на 22 коп.— с 49,87 руб. до 50,09 руб., бензин АИ-95 на 21 коп.— с 54,32 до 54,53 руб., дизельное топливо на 38 коп.— с 62,01 руб. до 62,39 руб. Стоимость бензина АИ-98 и выше за неделю не изменилась — 65,89 руб.

Постепенное удорожание топлива в Прикамье наблюдается со второй половины апреля. В общей сложности за это время средняя стоимость автомобильного бензина в регионе увеличилась на 3,6 руб.