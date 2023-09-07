Пассажиропоток российских авиаперевозчиков вырос на 12% за восемь месяцев

Российские авиакомпании за восемь месяцев 2023 года перевезли 70,8 млн человек. Пассажиропоток вырос на 12% к аналогичному периоду 2022 года.

Статистику обнародовал замглавы Росавиации Владимир Потешкин на совещании с ведущими российскими авиакомпаниями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое поступило в «Ъ». Господин Потешкин поблагодарил авиаперевозчиков за организацию перевозок детей летом текущего года и поручил проанализировать «произошедшие сбойные ситуации».

Представители авиакомпаний сообщили, что готовятся к зимнему сезону. Ведется работа по получению разрешений со стороны авиавластей иностранных государств. «Готовность российских авиакомпаний к осуществлению полетов в зимний сезон высокая, большинство из них уже приступило к продаже авиаперевозок. По оценкам авиакомпаний, дефицит провозных емкостей для обеспечения туристических направлений в предстоящем сезоне расписания Международной ассоциации воздушного транспорта отсутствует»,— говорится в сообщении Росавиации.

Минтранс ранее сообщал, что ожидает по итогам года пассажиропоток в 101 млн человек или даже выше (против 95 млн человек в 2022 году). Эксперты считают это реализуемым, учитывая, что во втором полугодии перевозки обычно несколько выше, чем в первом.

Подробнее о восстановлении пассажиропотока — в материале «Ъ» «Авиакомпании налетали положенное».

Леонид Уварчев