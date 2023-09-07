Поделом вору и мера

Правда ли, что в некоторых американских штатах кражи до $1 тыс. ненаказуемы?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mel Evans / AP Фото: Mel Evans / AP

Согласно многочисленным публикациям последних лет, США захлестнула волна магазинных краж, участники которых остаются безнаказанными. Все якобы из-за того, что в некоторых штатах — например, в Калифорнии и Нью-Йорке — воровство на сумму до $1 тыс. не считается преступлением и карается максимум штрафом.

Тема уличной преступности в Америке вышла на первый план в 2021 году, когда после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в стране начались массовые протесты, перешедшие в беспорядки. Именно тогда СМИ начали писать об атмосфере безнаказанности и новых законах, позволяющих ворам не волноваться за свою свободу.

Действительно, с 2014 года в Калифорнии действует смягчающая норма, согласно которой в тюрьмы отправляют только за тяжкие или насильственные преступления, а сэкономленные деньги пускают на социальные и образовательные цели. В законе появилось отдельное понятие «магазинная кража» — это хищение на сумму до $950 в рабочие часы торгового заведения.

Тем не менее и за магазинную кражу можно получить до шести месяцев под стражей или штраф. Кроме того, воровство из закрытого магазина квалифицируется уже как кража со взломом, независимо от суммы, а в рабочие часы, но с применением или с угрозой применения силы, — как ограбление.

Похожим образом дела обстоят в штате Нью-Йорк, где кража имущества до $1 тыс. в отсутствие отягчающих обстоятельств считается мелкой. Но не факт, что даже в случае, если подобное преступление совершается впервые, подсудимый отделается исключительно штрафом.

Вердикт — большей частью неправда.