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Начальник департамента мэрии Перми покидает должность

Начальник департамента образования Перми Анна Деменева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает telegram-канал администрации Перми. C 8 сентября исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель госпожи Деменевой Ольга Ершова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Анна Деменева возглавляла городской департамент образования с 2021 года, ранее она работала директором школы дизайна «Точка». Отметим, что незадолго до увольнения госпожа Деменева ушла на больничный.

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