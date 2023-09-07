Начальник департамента мэрии Перми покидает должность

Начальник департамента образования Перми Анна Деменева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает telegram-канал администрации Перми. C 8 сентября исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель госпожи Деменевой Ольга Ершова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Анна Деменева возглавляла городской департамент образования с 2021 года, ранее она работала директором школы дизайна «Точка». Отметим, что незадолго до увольнения госпожа Деменева ушла на больничный.