Bloomberg: трейдинговое подразделение ЛУКОЙЛа открыло офис в Мехико

Офис трейдингового подразделения ЛУКОЙЛа Litasco открылся в Мехико, сообщили источники Bloomberg. Российская нефтекомпания работает в стране с 2015 года. Крупнейшим поставщиком бензина и дизельного топлива в Мексику является США: на них приходится 90% импорта.

Litasco наняла трейдера Юри Каррено, который 25 лет проработал старшим трейдером по нефтепродуктам в трейдинговом подразделении мексиканского Pemex, сообщили источники Bloomberg. По данным агентства, господин Каррено приступил к работе с июля. Он и компания не ответили на запросы о комментарии.

Мексика, как отмечает Bloomberg, является крупнейшим импортером топлива в Латинской Америке. Открытие там Litasco открывает новый рынок для российских нефтепродуктов, которые находятся под санкциями G7 и ЕС. По данным Bloomberg, Мексика с начала боевых действий на Украине только один раз импортировала топливо из РФ, но некоторые другие страны Латинской Америки нарастили закупки.

ЛУКОЙЛ в 2015 году вошел в проект разработки блока «Аматитлан» в Мексиканском заливе. В 2017 году стал победителем тендера по блоку 12, в 2018 году выиграл право на заключение контракта по блоку 28 в составе консорциума с Eni. В том же году договорился с Eni о взаимном приобретении долей участия в блоках 10 и 12.

О работе компании в Мексике — в материале «Ъ» «ЛУКОЙЛ расширяется в Мексике».

Леонид Уварчев