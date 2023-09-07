«Тинькофф» проиграл по 30 и выиграл по 23 искам о заработке на курсах после сбоя

Тинькофф-банк проиграл больше чем по 30 искам по делу о списании средств после выгодного обмена валют во время сбоя. Еще по 23 искам он победил, рассказал РБК представитель группы инвесторов Дмитрий Бутряков. Он и представитель Тинькофф-банка отметили, что в последнее время большинство решений выносится в пользу банка.

Господин Бутряков рассказал, что с апреля по ноябрь 2022 года суды всегда вставали на сторону истцов, а позднее начали выноситься решения и в пользу банка. В ряде случаев «Тинькофф» уже выплатил деньги, утверждает представитель инвесторов.

Тинькофф-банк заявил, что «часть решений действительно выносилась в пользу истцов» в самом начале, когда суды «только пытались разобраться в предмете спора». «Сейчас же, когда у судов появилась возможность глубже разобраться в ситуации и злоупотреблениях клиентов, подавляющее большинство решений выносится в пользу банка»,— сказал представитель банка.

В феврале и марте, во время резкого обвала российской валюты, ряд клиентов «Тинькоффа» нашел способ выгодно менять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. В марте они столкнулись с денежными списаниями: банк счел их операции неосновательным обогащением.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Ошибка "Тинькофф" дорого стоит».

Леонид Уварчев