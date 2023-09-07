Спикер Госдумы поручил сдать саратовскую противотуберкулезную больницу к марту

Председатель нижней палаты российского Парламента Вячеслав Володин обратился к властям Саратовской области с требованием сдать новую противотуберкулезную больницу в Ленинском районе Саратова к марту 2024 года. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале «Володин Саратов».

Депутат посетил место возведения объекта в поселке Елшанка. Там строят медучреждение из восьми корпусов на 453 места в диспансере и 10 коек реанимации. Строители полагают, что закончить работы может получиться в I квартале 2024 года. Господин Володин отметил: хорошо было бы сдать к марту. «Параллельно надо будет готовиться к получению лицензии. Министр здравоохранения (Олег Костин — „Ъ“) заверил, что почти все оборудование закуплено», — говорится в посте.

Сегодня противотуберкулезный диспансер находится в центре Саратова. Медучреждение располагается в здании дореволюционной постройки.

Возведение новой больницы началось в сентябре 2022 года. Контракт на 3 млрд руб. профинансировали из федеральной казны. В октябре Вячеслав Володин требовал сдать объект до конца 2023-го.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.