Севастопольский судостроительный колледж перейдет в госсобственность

Севастопольский судостроительный колледж, являвшийся муниципальной собственностью, перейдет в федеральную собственность. Об этом сообщает PortNews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГБОУ профессионального образования Севастополя «Севастопольский судостроительный колле Фото: пресс-служба ГБОУ профессионального образования Севастополя «Севастопольский судостроительный колле

Учредителем образовательного учреждения станет Росморречфлот. Соответствующее распоряжение подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Финансирование деятельности колледжа будет осуществляться за счет федерального бюджета. Завершение передачи имущества назначено на ноябрь текущего года.

Анастасия Донскова

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