Лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи снова отправили в тюрьму

Бывшего госсоветника, премьера Мьянмы и Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи снова поместили в тюрьму. Недавно ее перевели под домашний арест. Сейчас состояние ее здоровья ухудшилось. Об этом сообщил портал мьянманской оппозиции «Иравади».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

«Аун Сан Су Чжи снова помещена в тюрьму, состояние ее здоровья ухудшилось»,— заявил представитель бывшей правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию», которая сейчас работает в подполье.

Аун Сан Су Чжи 78 лет. По словам ее соратников, из-за перевода обратно в тюрьму у нее началась болезнь десен и зубов, причиняющая сильную боль. Также у бывшего лидера страны появились такие симптомы, как слабость и тошнота. В посещении врача ей отказали.

1 августа Аун Сан Су Чжи была помилована по пяти пунктам обвинения. Срок ее тюремного заключения был сокращен на шесть лет с 33 до 27 лет.

Аун Сан Су Чжи — дочь национального героя Аун Сана (основателя Коммунистической партии Бирмы). Она возглавляла гражданское правительство Мьянмы с 2016 по 2021 год. Она была символом борьбы с военной диктатурой, за что ей вручили в 1991 году Нобелевскую премию мира. По разным обвинениям в течение 1988—2010 годов Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом почти 15 лет.

Анастасия Ларина