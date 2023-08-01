Лауреат Нобелевской премии мира и экс-глава Мьянмы Аун Сан Су Чжи помилована

Бывшая госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, обвиняемая в коррупции, была помилована Государственным административным советом. Соответствующий указ опубликован на сайте радио и телевидения Мьянмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аун Сан Су Чжи

Фото: Nyein Chan Naing / Pool Photo / AP, File / AP Аун Сан Су Чжи

Фото: Nyein Chan Naing / Pool Photo / AP, File / AP

Аун Сан Су Чжи с 2016 по 2021 год фактически возглавляла гражданское правительство Мьянмы. До прихода к власти была символом борьбы с военной диктатурой, за что стала лауреатом Нобелевской премии мира.

После военного переворота в стране в феврале 2021 года новые власти обвинили ее в 19 преступлениях, в числе которых взяточничество, нарушение правил проведения выборов, незаконное владение рациями и нарушение ограничений во время пандемии COVID-19. В декабре 2021 года суд Мьянмы приговорил ее к четырем годам тюрьмы. После этого ей неоднократно увеличивали сроки заключения, и спустя год в общей сложности ей назначили 33 года тюрьмы. К обвинениям в ее адрес добавили, в частности, взяточничество и нарушение правил проведения выборов.

Лаура Кеффер