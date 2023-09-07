На дорожный рынок Прикамья вышел крупный подрядчик из Краснодарского края

Краевое минзакупок подвело итоги торгов на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги Барда — Куеда. По информации на сайте госзакупок, победителем признан единственный участник торгов — краснодарское ООО «Дорснаб». Компания предложила выполнить работы по начальной цене контракта — 876,2 млн руб. Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края уже подписало с подрядчиком договор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из аукционной документации, контракт рассчитан до 25 октября 2025 года. В течение этого времени «Дорснабу» необходимо восстановить верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия дороги, ликвидировать колеи, заменить щитки дорожных знаков и отдельные секции ограждения, отремонтировать тротуары, установить автобусные павильоны. Также до окончания срока действия контракта компания будет ответственна за очистку ливневой канализации, уборку мусора и грязи, вывоз снега, содержание остановок.

ООО «Дорснаб» было зарегистрировано в Армавире в 2005 году. Основной вид деятельности общества — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания имеет четыре филиала в Краснодарском крае, а также один филиал в Ставропольском крае. Учредителями «Дорснаба» являются краснодарский бизнесмен Анзор Хевсоков (30% в уставном капитале) и принадлежащее ему ООО «Инжиниринговая компания “Новые технологии дорожного хозяйства”», которое зарегистрировано в Москве (70%). По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Дорснаб» в 2022 году составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 16,9 млн руб. Ранее компания неоднократно исполняла крупные контракты с ФКУ Упрдор «Каспий», ФКУ Упрдор «Черноморье» и ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Контракты на ремонт и содержание дорог в Прикамье «Дорснаб» прежде не выигрывал.