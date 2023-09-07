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Коммерсантъ FM
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обновлено 04:41

В Ростове-на-Дону силами ПВО сбиты два беспилотника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 7 сентября около 3:00 в Ростове-на-Дону силы ПВО сбили беспилотный летальный аппарат. Позднее он уточнил, что регион попытались атаковать два БПЛА, один человек пострадал. Информацию о сбитых БПЛА самолетного типа позднее подтвердили в Минобороны.

Один беспилотник был сбит за городом в западной части Ростова, второй — в центре в районе Пушкинской улицы 42. Пострадавший отказался от госпитализации. По уточненной информации, у него «резаные раны ног». В результате инцидента в центре повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждены несколько автомобилей.

Незадолго до сообщения губернатора в сети распространялись видео, на которых изображен взрыв, слышна автомобильная сирена. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», взрыв произошел недалеко от штаба Южного военного округа.

Лусине Баласян

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