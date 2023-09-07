Минцифры пересматривает стандарты подготовки специалистов по кибербезопасности

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности. Обновление готовится с учетом текущего уровня угроз, уточнил министр.

«Мы вообще любим кибербезопасность и считаем, что должны больше внимания уделять подготовке специалистов в сфере кибербеза. Сейчас отраслевые стандарты, профессиональные стандарты подготовки специалистов в сфере кибербеза пересматриваются, для того чтобы соответствовать текущему уровню технологий, угроз»,— сказал господин Шадаев «РИА Новости».

По его словам, необходимо, чтобы студентов, поступающих на IT-специальности, «качественно готовили». В связи с этим ведомство пересматривает отраслевые профессиональные стандарты по подготовке специалистов.

Согласно данным МТС RED, общее число кибератак на российские компании в апреле—июне выросло почти в два раза, до 12,7 тыс. инцидентов. Особенно активизировались хакеры в отношении IT-компаний — количество таких атак увеличилось до 4 тыс. Между тем, согласно оценкам экспертов, объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году составит 559 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кибербезопасность уложили в пятилетку».

Лусине Баласян