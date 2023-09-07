13,704 триллиона рублей составил на 1 сентября объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $142,85 млрд. За месяц размер фонда вырос на 390 млрд руб., но снизился на $3,5 млрд в долларовом выражении. В августе, по информации ведомства, на финансирование дефицита бюджета было потрачено 8,3 млрд руб. Для этого Минфин реализовал 385 млн юаней и 570 кг золота в обезличенной форме из ликвидных активов фонда. В итоге на 1 сентября ликвидная часть ФНБ состояла из €5,2 млрд, 280 млрд китайских юаней, 508 тонн золота в обезличенной форме и 7 млрд руб. В целом объем ликвидной части ФНБ по состоянию на 1 сентября был равен в эквиваленте 7,25 трлн руб., или $75,6 млрд.