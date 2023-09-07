Методика Росстата может завышать рост реальных зарплат

Особенностями статистики может объясняться не только бурный рост капитальных инвестиций (см. “Ъ” от 5 сентября), но и фиксируемое Росстатом заметное увеличение заработных плат. Эксперты Bloomberg Economics считают, что 2 процентных пункта из 10,5% прироста зарплат в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022-го можно отнести на смещение выборки обследуемых статистиками компаний. По их оценке, за эти 12 месяцев накопленный месячный рост реальных зарплат был меньшим — 8,8%.

Смещение происходит в силу нециркулярности индекса реальных зарплат, убежден автор расчетов Александр Исаков. «Индекс является циркулярным, если мы получаем аналогичный прирост, не накапливая "прибавку", а сравнивая его значение в последний и первый дни периода»,— поясняет он. Эксперт отмечает, что июнь 2023 года — не первый месяц такого разрыва, он происходит уже в течение последних полутора лет.

Причина же разрыва между месячными и годовыми темпами роста реальных зарплат состоит в том, что они рассчитываются по сравнимому кругу организаций в текущем и базовом периоде: по компаниям, которые исследуются сегодня и существовали месяц назад (в случае роста месяц к месяцу) или же год назад (в случае годового сравнения). Александр Исаков отмечает, что смещение выборки, которое и привело к столь заметным искажениям, происходит не в силу недостатков статистики и является полезным индикатором структурной трансформации — компании, которые не выдерживают гонки зарплат, уходят с рынка.

Отрицательный вклад смещения выборки в июне стал максимальным с начала 2000-х годов и растет уже с середины 2021 года. «Думаю, что с точки зрения прогноза инфляции годовой рост зарплат завышает давление на цены, а месяц к месяцу — более адекватно отражает ситуацию и рост доходов»,— заключает экономист.

В Росстате “Ъ” пообещали изучить выводы Bloomberg Economics. В случае, если расчеты эксперта окажутся достоверными, Росстату придется переоценить динамику не только зарплат и доходов, но и уровня бедности, который, как сообщили вчера статистики, во многом в силу бурного годового роста реальных зарплат снизился до 10,8% во втором квартале 2023-го с 12,1% во втором квартале 2022 года.

Артем Чугунов