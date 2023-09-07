Дело адвоката Удуняна направлено в Пресненский суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении адвоката Геннадия Удуняна по четырем статьям УК. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, которое есть у «Ъ».

Господину Удуняну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с угрозой насилия и использования оружия), ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, с применением насилия), ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с помощью оружия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

В уголовном деле есть еще один обвиняемый — 33-летний бывший младший инспектор дежурной службы одного из следственных изоляторов Москвы. Его обвиняют по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Расследованием занималось ГСУ СКР по Москве.

По данным следствия, в ночь на 23 октября 2021 года Геннадий Удунян в состоянии опьянения и раздетый по пояс направил «предмет, конструктивно схожий с пистолетом» на четверых мужчин. Они смогли скрыться. Инцидент произошел возле служебного входа в одном из ресторанов на улице Малая Грузинская.

Уже находясь под запретом определенных действий, в октябре 2022 года господин Удунян выбил дверь и проник в номер отеля на Новинском бульваре. В номере находилась его бывшая девушка и ее спутник, он избил их.

В марте 2023 года Геннадий Удунян, находясь в одном из столичных СИЗО, предложил младшему инспектору взятку за передачу запрещенных алкогольных напитков и продуктов питания. Инспектор согласился на его просьбу, за что получил две подарочные карты продуктовой сети гипермаркетов номиналом 3 и 5 тыс. рублей, а также «неустановленные продукты питания и алкогольные напитки». Как писал «Ъ», господин Удунян просил принести ему в камеру СИЗО устрицы и элитный алкоголь.

До 2011 года Геннадий Удунян был следователем в главном следственном управлении ГУВД по Москве. После он уволился и начал работать адвокатом. Сейчас он возглавляет московскую коллегию «Народный адвокат». В последние годы господин Удунян принимал участие в ряде громких процессов. Среди его клиентов — блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы, и чиновник Минпромторга Денис Пак, которого избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Одной драки защитнику не хватило».

Олеся Павленко