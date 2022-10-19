Суд отказал мобилизованному петербуржцу в замене военной службы на гражданскую

Невский районный суд отказал в удовлетворении иска Кириллу Березину, который просил заменить военную службу на альтернативную гражданскую. По его словам, участие в боевых действиях противоречит его убеждениям — он верующий. Господина Березина призвали 24 сентября. В тот же день он подал заявление на АГС. Представители Невского районного военкомата заявили, что у него нет такого права. Сейчас господин Березин находится в военной части в Белгороде, где проходит подготовку и готовится к отправке в зону СВО. «Со стороны командира звучали угрозы в сторону Кирилла. Ему говорили, что он пожалеет о затеянном суде»,— рассказала журналистам представитель господина Березина Марина Цыганова со ссылкой на сослуживца истца. Кирилл Березин в иске также сообщает, что ему не предложили пройти медкомиссию.

Представитель ответчиков (горвоенкомата Петербурга и комиссий по мобилизации района и города) Ирина Аристархова подтвердила, что Кирилл Березин не имеет права на замену военной службы. Она, утверждает госпожа Аристархова, доступна только молодым людям до 27 лет, не состоящим в запасе ВС РФ. Кирилл Березин, продолжила представитель ответчиков, о проблемах со здоровьем в военкомате не сообщал, а учет по результатам медицинской комиссии ведется только в случаях, когда мобилизованные сообщают о проблемах со здоровьем. Кроме того, она считает, что о противоречии убеждениям не может быть речи, так как истец уже проходил срочную службу с 2013 по 2014 год.

В мере предварительной защиты, то есть возвращении в Петербург на время рассмотрения дела, суд отказал. На иждивении у призывника осталась 69-летняя бабушка.

«У него (Кирилла Березина.— “Ъ”) депрессивное состояние и склонность к суицидальным мыслям,— рассказала “Ъ” госпожа Цыганова.— И попытки суицида у него были, но они не зафиксированы». Адвокат Никифор Иванов, выступавший от имени мобилизованного, заявил, что оспорит решение суда: «В первую очередь мы будем подавать частную жалобу, чтобы оспорить определение об отказе в удовлетворении нашего ходатайства об обеспечительных мерах. Также мы будем подавать апелляционную жалобу».

По состоянию на 18 октября районные суды Петербурга зарегистрировали 32 иска об оспаривании решений о мобилизации. Больше всего в Красногвардейском суде, куда поступило десять заявлений. Три дела прекратил Фрунзенский суд, так как истцы отказались от своих претензий.

Надежда Ярмула, Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург