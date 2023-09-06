В Ленинградской области произошла разгерметизация газопровода

Рядом с микрорайоном Лесопитомник в Тихвинском районе Ленинградской области произошла разгерметизация подземного газопровода. Диаметр газопровода — 1000 мм. Без газа остались 11 промышленных объектов и 162 дома, 24 из которых — многоквартирные, а 138 — индивидуальные жилые дома. Об этом сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». По данным МВД, пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, открытого горения на территории нет. На месте работает три бригады (15 человек). «Люди будут работать сколько потребуется, делается все возможное (для восстановления.— ''Ъ'')»,— сказал собеседник агентства.

По данным сайта 47news.ru, около 19:00 мск в районе улицы Автомобилистов в промзоне Тихвина «произошел разрыв на подземном газопроводе высокого давления». Как рассказали 47news в полиции, пострадавших нет. «Утечка была зафиксирована в результате резкого падения давления в сети»,— пишет сайт со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода. Среди объектов, оставшихся без газоснабжения,— градообразующий Тихвинский вагоностроительный завод и завод по производству лимонадов «Воды Лагидзе».