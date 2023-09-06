В Ленобласти назначили врио председателя комитета по природным ресурсам

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области назначен Федор Стулов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

До назначения на новую должность господин Стулов со дня основания возглавлял Дирекцию особо охраняемых природных территорий Ленобласти, учрежденную 21 июля 2021 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце августа глава комитета по природным ресурсам правительства Ленобласти Денис Беляев и его первый заместитель Николай Волчуга написали заявления об увольнении. Причины отставок не назывались, однако 47news утверждали, что между чиновниками были разногласия.