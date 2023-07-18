Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И УДО ему стало наградой

Несмотря на все старания прокуратуры, экс-глава «Воентелекома» досрочно вышел

Как стало известно “Ъ”, Бабушкинский райсуд столицы повторно признал несостоятельными возражения прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова. Сейчас, как и в феврале этого года, когда прошение об УДО было удовлетворено судом в первый раз, надзор настаивал, что оснований выпускать на свободу участника хищения у Минобороны около 1,4 млрд руб. нет. Впрочем, доводы представителя Генпрокуратуры о том, что Александр Давыдов погасил лишь незначительную часть ущерба, а примерное поведение и добросовестное отношение к труду являются его обязанностью, а не заслугой, не заставили суд изменить свое решение.

Александр Давыдов

Александр Давыдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Давыдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Повторное рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова у судьи Бабушкинского райсуда Александра Глухова заняло почти вдвое больше времени, чем у его коллеги Натальи Курышевой в феврале нынешнего года. Впрочем, как и тогда, результат оказался один — ходатайство защиты об УДО было удовлетворено.

В апреле 2023 года, рассматривая апелляционное представление прокуратуры, Мосгорсуд отметил, что суд первой инстанции не привел «убедительной мотивировки принятого решения», а вынесено оно было с «существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены апелляционной инстанцией». В итоге проведенное судьей Курышевой разбирательство было признано вышестоящей инстанцией «недействительным», а вынесенное ею постановление отменено.

Во время повторного рассмотрения представитель Генпрокуратуры заявил, что на данном этапе «рано говорить об утрате Давыдовым А. Е. общественной опасности и возможности его окончательного исправления без полного отбывания назначенного ему наказания» (срок истекает 28 ноября 2024 года). Представитель надзорного ведомства отметил, что осужден он был за тяжкое корыстное преступление, совершенное в составе организованной группы, в результате которого причинен ущерб в особо крупном размере, а его фигурант «возместил в незначительном размере». Более того, отметил прокурор, приговор в отношении Александра Давыдова вступил в законную силу 21 октября 2022 года, однако он так и не был «этапирован к месту отбывания наказания, то есть фактически к отбыванию наказания не приступил». А лишь зачтенный осужденному срок содержания под стражей, так же как и примерное поведение и добросовестное отношение к труду, не могут являться поводом для УДО, считает представитель прокуратуры.

Также надзор попросил суд обратить внимание на то, что единственное поощрение в виде благодарности за активное участие в культурно-массовых мероприятиях от администрации столичного СИЗО-4 («Медведь») осужденный Давыдов получил уже после подачи его адвокатом ходатайства об УДО.

Впрочем, все эти аргументы показались суду неубедительными, и он встал на сторону защиты бывшего руководителя «Воентелекома», признав за ним право на досрочный выход на свободу. По данным “Ъ”, это решение Бабушкинского райсуда прокуратура также намерена обжаловать.

Напомним, что претензии у СКР к Александру Давыдову появились в декабре 2017 года, после задержания и ареста его советника Дмитрия Семилетова и первого заместителя Олега Савицкого, а также гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной. Всем им СКР вменил в вину соучастие в хищении около 1,4 млрд руб. в ходе реализации заключенных с Минобороны контрактов на поставку маршрутизаторов. По версии следствия, вместо российской продукции «Воентелеком» поставлял военным дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками.

Также Александру Давыдову и его сообщникам вменили в вину мошеннические действия при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. Впрочем, в этом случае похищенные 191,4 млн руб. «Воентелеком» вернул в казну добровольно. Все фигуранты этого дела признали свою вину и дали показания на участвовавших в махинациях высокопоставленных представителей Минобороны. В частности, обвинения были предъявлены бывшим начальнику 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майору Александру Оглоблину, выступавшему в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров с «Воентелекомом», начальнику управления заказов по совершенствованию системы управления военного ведомства полковнику Павлу Кутахову и заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Последнего следствие считает организатором мошенничества, в ходе которого стоимость заказываемого у «Воентелекома» оборудования завышалась на 25–50%.

Все участвовавшие в махинациях гражданские лица, а также генерал Оглоблин уже осуждены в особом порядке. При этом большинство фигурантов уже успело выйти на свободу по УДО. Процесс по делу генерала Арсланова и двух его предполагаемых сообщников с июня прошлого года идет в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

Олег Рубникович

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...