И УДО ему стало наградой

Как стало известно “Ъ”, Бабушкинский райсуд столицы повторно признал несостоятельными возражения прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова. Сейчас, как и в феврале этого года, когда прошение об УДО было удовлетворено судом в первый раз, надзор настаивал, что оснований выпускать на свободу участника хищения у Минобороны около 1,4 млрд руб. нет. Впрочем, доводы представителя Генпрокуратуры о том, что Александр Давыдов погасил лишь незначительную часть ущерба, а примерное поведение и добросовестное отношение к труду являются его обязанностью, а не заслугой, не заставили суд изменить свое решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Давыдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Давыдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Повторное рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова у судьи Бабушкинского райсуда Александра Глухова заняло почти вдвое больше времени, чем у его коллеги Натальи Курышевой в феврале нынешнего года. Впрочем, как и тогда, результат оказался один — ходатайство защиты об УДО было удовлетворено.

В апреле 2023 года, рассматривая апелляционное представление прокуратуры, Мосгорсуд отметил, что суд первой инстанции не привел «убедительной мотивировки принятого решения», а вынесено оно было с «существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены апелляционной инстанцией». В итоге проведенное судьей Курышевой разбирательство было признано вышестоящей инстанцией «недействительным», а вынесенное ею постановление отменено.

Во время повторного рассмотрения представитель Генпрокуратуры заявил, что на данном этапе «рано говорить об утрате Давыдовым А. Е. общественной опасности и возможности его окончательного исправления без полного отбывания назначенного ему наказания» (срок истекает 28 ноября 2024 года). Представитель надзорного ведомства отметил, что осужден он был за тяжкое корыстное преступление, совершенное в составе организованной группы, в результате которого причинен ущерб в особо крупном размере, а его фигурант «возместил в незначительном размере». Более того, отметил прокурор, приговор в отношении Александра Давыдова вступил в законную силу 21 октября 2022 года, однако он так и не был «этапирован к месту отбывания наказания, то есть фактически к отбыванию наказания не приступил». А лишь зачтенный осужденному срок содержания под стражей, так же как и примерное поведение и добросовестное отношение к труду, не могут являться поводом для УДО, считает представитель прокуратуры.

Также надзор попросил суд обратить внимание на то, что единственное поощрение в виде благодарности за активное участие в культурно-массовых мероприятиях от администрации столичного СИЗО-4 («Медведь») осужденный Давыдов получил уже после подачи его адвокатом ходатайства об УДО.

Впрочем, все эти аргументы показались суду неубедительными, и он встал на сторону защиты бывшего руководителя «Воентелекома», признав за ним право на досрочный выход на свободу. По данным “Ъ”, это решение Бабушкинского райсуда прокуратура также намерена обжаловать.

Напомним, что претензии у СКР к Александру Давыдову появились в декабре 2017 года, после задержания и ареста его советника Дмитрия Семилетова и первого заместителя Олега Савицкого, а также гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной. Всем им СКР вменил в вину соучастие в хищении около 1,4 млрд руб. в ходе реализации заключенных с Минобороны контрактов на поставку маршрутизаторов. По версии следствия, вместо российской продукции «Воентелеком» поставлял военным дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками.

Также Александру Давыдову и его сообщникам вменили в вину мошеннические действия при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. Впрочем, в этом случае похищенные 191,4 млн руб. «Воентелеком» вернул в казну добровольно. Все фигуранты этого дела признали свою вину и дали показания на участвовавших в махинациях высокопоставленных представителей Минобороны. В частности, обвинения были предъявлены бывшим начальнику 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майору Александру Оглоблину, выступавшему в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров с «Воентелекомом», начальнику управления заказов по совершенствованию системы управления военного ведомства полковнику Павлу Кутахову и заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Последнего следствие считает организатором мошенничества, в ходе которого стоимость заказываемого у «Воентелекома» оборудования завышалась на 25–50%.

Все участвовавшие в махинациях гражданские лица, а также генерал Оглоблин уже осуждены в особом порядке. При этом большинство фигурантов уже успело выйти на свободу по УДО. Процесс по делу генерала Арсланова и двух его предполагаемых сообщников с июня прошлого года идет в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

Олег Рубникович