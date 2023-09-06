Татарстан рассчитывает на увеличение в 10 раз количества электромобилей в регионе

Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам сегодня одобрил поправки в закон «О транспортном налоге», которые инициировали связанные с КамАЗом депутаты «Единой России» Роман Мугерман и Ильдар Шамилов. Они предложили освободить с 1 января 2024 года от уплаты транспортного налога владельцев транспорта с электрическими двигателями.

Льгота будет действовать пять лет, а в 2029 и 2030 годах собственники электротранспорта в Татарстане будут платить только 50% налоговой ставки.

Господин Мугерман напомнил, что Татарстан включен в перечень пилотных регионов РФ, где создается зарядная инфраструктура для электротранспорта, и получает на это федеральные меры поддержки. Он указал, что у региона есть обязательства по обеспечению загрузки данных зарядных станций, однако сейчас их загрузка очень низкая.

По данным МВД, на начало 2023 года в Татарстане было зарегистрировано всего 299 машин с электрическими двигателями. Депутат ожидает, что к 2030 году в Татарстане, по разным прогнозам, появится от 1,5 тыс. до 4,3 тыс. электромобилей.

«Принятие законопроекта повлечет ориентировочно выпадающие доходы в 2,85 млн руб. в год»,— сообщил парламентарий.

Напомним, законы, предоставляющие аналогичные льготы для электротранспорта, есть более чем в 35 субъектах РФ, в том числе в Москве, Подмосковье, Башкирии, Удмуртии, Ульяновской области. В ряде регионов налог на электромобили не отменен полностью, но действует скидка на его оплату (например, в Нижегородской области — 50%).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"