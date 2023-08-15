Электротягу освобождают от налога

В Татарстане с 2024 года планируют освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. Законопроект об этом внесли депутаты из группы КамАЗа, который является крупнейшим производителем электробусов в РФ. Сейчас электротранспорт не пользуется большим спросом. На начало года ГИБДД зарегистрировало около 300 таких машин в Татарстане. Выпадающие доходы бюджета не превысят 3 млн руб. Эксперты считают, что льготы прежде всего предназначены для пассажирских автопредприятий. Электробусы КамАЗа пока массово закупает только Москва, но «рынок нужно масштабировать», говорят они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Госсовет Татарстана поступил проект изменений в региональный закон «О транспортном налоге». Документ предполагает освобождение от уплаты этого налога с 1 января 2024 года владельцев «транспортных средств, оснащенных только электрическими двигателями». Предполагается, что льгота будет действовать пять лет, а с 2029 года собственники электротранспорта в Татарстане будут платить только 50% налоговой ставки.

Законопроект в республиканский парламент внесли депутаты «Единой России» Роман Мугерман и Ильдар Шамилов. Господин Мугерман является директором ООО «КамАЗ-марко» (занимается производством и продажей автобусов). Ильдар Шамилов возглавляет профсоюзную организацию АО «КамАЗ», а до этого был заместителем гендиректора предприятия.

«Данная мера будет направлена на повышение активности автовладельцев парка такси, каршеринга, пассажирского транспорта общего пользования по переходу на более экологичный вид топлива»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Парламентарии считают, что это «будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе, а также дополнительно снизит издержки автотранспортных предприятий».

По словам депутатов, «экологическая повестка остро стоит в республике»: за 2021 год в атмосферный воздух было выброшено около 443 тыс. тонн вредных веществ, доля выбросов автотранспорта — более 27%. «Автомобильный транспорт в ряде крупных промышленных городов республики продолжает оставаться основным источником загрязнения атмосферного воздуха»,— указывают авторы законопроекта.

В Татарстане на 1 января 2023 года, по данным ГИБДД, было зарегистрировано всего 299 электромобилей. «Преференции владельцам таких автомобилей позволят постепенно нарастить их процент на дорогах региона»,— считают депутаты. Они указывают, что законы, предоставляющие аналогичные льготы для электротранспорта, есть более чем в 35 субъектах РФ, в том числе в Москве, Подмосковье, Башкирии, Удмуртии, Ульяновской области. В ряде регионов налог на электромобили не отменен полностью, но действует скидка на его оплату (например, в Нижегородской области — 50%).

«Принятие законопроекта будет способствовать росту покупательной способности электромобилей, а также развитию необходимой инфраструктуры для обеспечения потребностей автотранспортных средств, оснащенных электрическими двигателями»,— резюмируют депутаты-единороссы.

Объем выпадающих доходов бюджета Татарстана они оценили в 2,85 млн руб. в год. Напомним, в 2022 году транспортный налог поступил в казну в объеме 6,6 млрд руб. (4,8 млрд руб. заплатили физические лица, а 1,8 млрд руб. — организации). Законопроект получил положительное заключение раиса Татарстана Рустама Минниханова, отметили авторы документа.

Стимулирование спроса на электрический автомобильный транспорт предусматривает «дорожная карта» Кабинета министров Татарстана, утвержденная в прошлом году премьер-министром республики Алексеем Песошиным. Этот план, помимо льгот, предусматривает введение бесплатной парковки для электромобилей (уже действует в Казани), предоставление преференций для такси и каршеринга, где в автопарке есть электротранспорт, оснащение парка общественного транспорта и коммунальной техники техникой с электрическими двигателями.

АО КамАЗ более 10 лет занимается разработкой электробусов (автобусы с электрическим приводом). Серийное производство было запущено в 2018 году на заводе «НефАЗ» (дочка КамАЗа). Тогда же был заключен контракт на поставку этих транспортных средств в Москву. К середине июля этого года КамАЗ выпустил 1 тыс. электробусов.

«Мера, предложенная депутатами Татарстана, правильная. Но она половинчатая. Мы очень сильно отстали от стран, где тоже идут по пути стимулирования покупки и эксплуатации электрических автомобилей. И не только электрокаров, но и гибридов, где кроме зарядной батареи имеется двигатель внутреннего сгорания. В Европе уже много лет стимулируют покупателей таких транспортных средств»,— говорит основатель движения автомобилистов «Свобода выбора», бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его словам, кроме отмены транспортного налога необходимо предоставить бесплатный проезд по платным трассам, а также освободить от ввозных пошлин. «В основном это электрокары не только американские Tesla, но и китайские»,— объясняет он. «Многие страны также возвращают владельцам часть стоимости электрокаров»,— добавляет господин Лысаков.

По словам эксперта, сумма сэкономленного налога может составить около 10–20 тыс. руб. на легковой автомобиль. «Если это пассажирский автотранспорт или грузовой, если у предприятия будут сотни или тысячи таких автомобилей, то одна только отмена транспортного налога — это огромная экономическая поддержка предприятия»,— считает он.

В принятии этого закона заинтересован прежде всего КамАЗ, который является крупнейшим производителем электробусов в стране, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, легковые автомобили с электрическим двигателем в массовом сегменте отсутствуют. «Это либо премиальные и люксовые машины, владельцы которых льготу, скорее всего, не заметят, либо энтузиасты, которые приобрели бюджетные азиатские или сильно подержанные американские электромобили в качестве машины выходного дня. Таким образом сложно стимулировать спрос на электромобили в условиях отсутствия предложения»,— объясняет он.

Поэтому, по словам господина Жарского, льгота прежде всего нужна для «организаций, осуществляющих деятельность по транспортировке пассажиров и, в обозримом будущем, грузов». Он отмечает, что электробусы пока массово закупает только Москва, однако КамАЗ «вложил средства в разработки, в налаживание серийного производства». «Это серьезные инвестиции, поэтому рынок нужно масштабировать за счет других городов, потребности столицы не безграничны»,— говорит эксперт. Илья Жарский добавляет, что в данном случае «интересы КамАЗа соответствуют времени и интересам общества». «Переход на электротягу неизбежен. Льготы, конечно, не могут предоставляться вечно, но они необходимы на старте. Европейский и азиатский пример это подтверждает»,— заключает он.

Кирилл Антонов