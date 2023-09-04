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Коммерсантъ FM
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Путин и Эрдоган встретились в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Как ожидается, в ходе встречи они обсудят зерновую сделку, а также ситуацию на Украине.

Переговоры в расширенном составе проводят в корпусе «Империал» санатория «Русь». Господин Путин лично поприветствовал турецкого коллегу перед встречей и подтвердил, что намерен поднять тему поставок зерна. Он также заявил, что они «не обойдут вопросы», связанные с военными действиями.

«Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной»,— добавил российский президент.

Господин Эрдоган сказал, что переговоры по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и стран Африки. Он также заявил о важности перехода на национальные валюты. По его словам, Турция и Россия движутся к цели достичь товарооборот на уровне $100 млрд.

Источники турецкой газеты Milliyet сообщали, что господин Эрдоган предложит российском президенту посредничество по Украине. TRT Haber писал, что лидеры двух стран обсудят обмен военнопленными между Москвой и Киевом.

СМИ также называли важной темой вопрос возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла с 18 июля. Москва продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара.

О подготовке ко встрече — в материале «Ъ» «Во главе зерна».

Лаура Кеффер

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