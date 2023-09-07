Ущерб нацпарку оценят в третий раз

Кассационный суд повторно вернул на пересмотр в кубанский арбитраж иск министерства природных ресурсов Краснодарского края к фирме «Сочинеруд» на 1,2 млрд руб. Министерство пытается взыскать с компании компенсацию за вред, причиненный недрам в результате, предположительно, незаконной добычи известняка на территории Сочинского национального парка. Инстанция указала, что нижестоящие суды неправомерно отказались принимать в расчет обстоятельства, которые ранее уже были установлены в ином арбитражном споре. Эксперты не исключают, что при новом рассмотрении дела ответчику удастся сократить размер вменяемого ущерба.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пересмотром дела вновь займется Арбитражный суд Краснодарского края

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пересмотром дела вновь займется Арбитражный суд Краснодарского края

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) второй раз вернул на пересмотр в Арбитражный суд Краснодарского края иск минприроды Кубани к ЗАО «Фирма "Сочинеруд"». Министерство пытается взыскать с компании 1,2 млрд руб. компенсации за вред, причиненный недрам. Ведомство доказывает, что компания незаконно добыла известняк на территории Сочинского национального парка. Ранее суды первой и апелляционной инстанций дважды отказывали краевым властям в удовлетворении этого иска, ссылаясь на отсутствие причинно-следственной связи между действиями компании и нанесенным ущербом, а кассационный суд уже второй раз отменяет их решения. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, «Сочинеруд» по лицензии вело добычу и переработку общераспространенных полезных ископаемых при разработке открытым способом Каменского месторождения в Адлерском районе Сочи на правом берегу реки Мзымта. Карьер предназначен для добычи известняка и обеспечения строительства объектов в Краснодарском крае нерудными стройматериалами. Площадь месторождения в границах горного отвода составляет 24,6 га, площадь месторождения в разрабатываемом контуре — 21,5 га.

Однако министерство заявило, что «Сочинеруд» нарушил требования и отработал участок недр за пределами предоставленного горного отвода. Также ведомство сослалось на то, что в 2019 году суды уже установили факт незаконной добычи обществом за пределами месторождения в объеме 1,8 млн куб. м, оштрафовали компанию на 0,8 млн руб. и запретили ей ведение этой деятельности.

По окончании первого и второго кругов рассмотрения дела региональному минприроды было отказано в удовлетворении требований в связи с тем, что оно не является надлежащим истцом, так как незаконное недропользование было зафиксировано на территории особо охраняемой природной территории. Кроме того, суды указывали на отсутствие доказательств нахождения на отработанном участке залежей полезных ископаемых. Они объяснили ситуацию тем, что в 2011–2014 годах другая компания здесь выполняла работы по ликвидации последствий оползня 2010 года. Ссылки министерства на обстоятельства, установленные в рамках дел об административных правонарушениях, были отклонены.

АССКО, отправляя дело на третий круг рассмотрения, указал, что ранее установленные судами факты разработки месторождения за пределами предоставленного горного отвода все-таки имеют преюдициальное значение, а доводы судов о недоказанности причинно-следственной связи между действиями общества и причиненным ущербом направлены на ревизию уже установленных судами обстоятельств, что является недопустимым.

Партнер адвокатского бюро ZE Lawgic Ольга Елагина считает, что, поскольку в рамках двух других дел, на которые имеется ссылка в судебном акте кассационного суда, уже установлен факт незаконного использования участка недр, такие обстоятельства действительно следует считать имеющими преюдициальное значение. Таким образом, выводы АССКО следует признать корректными. При этом она не исключает, что при новом рассмотрении дела ответчику удастся оспорить размер вменяемого ущерба в сторону уменьшения.

Михаил Волкодав, Краснодар