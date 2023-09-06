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Коммерсантъ FM
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В России создан центр переподготовки ветеранов спецоперации в учителей

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» в школах будут ветераны военной операции на территории Украины, а также участники боевых действий, прошедшие курсы переподготовки. По его словам, для переподготовки кадров уже создан центр. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания в рамках Всероссийского педагогического форума «Память священна».

«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета ''Основы безопасности и защиты Родины''»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В июне 2023 года стало известно, что с 1 сентября 2024 года школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будет заменен на новую дисциплину — «Основы безопасности и защиты Родины». За разработку учебной федеральной программы отвечают МЧС и Минобороны. С сентября 2023 года курс ОБЖ дополнили начальной военной подготовкой, а также основами медицинской подготовки для девочек.

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