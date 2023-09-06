Марка Who/Am представила новую коллекцию

Бренд одежды Who/Am показал лукбук новой коллекции, в которую вошли мужские и женские вещи. В женской линейке представлены топы, брюки, платья и футболки. Мужская коллекция включает в себя шорты, рубашки, толстовки, футболки и верхнюю одежду. В этом сезоне бренд сконцентрировался на спортивной и casual-эстетик, добавив в коллекцию асимметричные силуэты и оверсайз-вещи, например большую ветровку на молнии или женский топ с бретельками на одной стороне. Основная часть коллекции сделана из вареной вискозы, которая на ощупь напоминает мокрый шелк. Также в линейке есть вещи из хлопка и технологичных водоотталкивающих тканей. Вся коллекция уже доступна в бутике и на сайте марки Who/Am.

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