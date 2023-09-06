Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новый состав правления

Наблюдательный совет ПАО Банк ВТБ на заседании 5 сентября 2023 года утвердил изменения в составе правления банка. Обновление команды управленцев ВТБ связано со стратегическими задачами, которые намерена реализовать Группа в 2024 – 2026 годы.

Заместитель президента – председателя правления Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого заместителя президента – председателя правления ВТБ. В новом качестве он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая «Открытие».

На смену Анатолию Печатникову, курировавшему в ВТБ работу с физлицами с 2018 года, в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Печатников завершает работу в ВТБ, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Кроме того, в качестве члена правления избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Кадровые решения в отношении Георгия Горшкова и Алексея Лозового вступят в силу после их утверждения со стороны Центрального банка.

«Обновленной команде ВТБ предстоит завершить разработку стратегии развития банка на 2024 – 2026 годы и добиться ее реализации», - сказал председатель Наблюдательного совета банка ВТБ, заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Группа ВТБ готовится к запуску новой стратегии, ключевыми элементами которой станут развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов. Рассчитываю, что обновленный состав правления способен успешно справиться с новыми задачами и продолжить интеграцию ВТБ в экономику нового времени», - сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.