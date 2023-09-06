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Коммерсантъ FM
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Минцифры хочет ускорить госзакупки софта до конца 2023 года

До конца 2023 года Минцифры намерено добиться утверждения изменений в 223 ФЗ (регулирует закупки госкомпаний), которые позволят крупным госзаказчикам проводить закупки российского программного обеспечения без конкурсных процедур, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев 6 сентября. «До конца года, мы надеемся, утвердим изменения в 223 ФЗ. Надеемся, что несколько компаний смогут утвердить свои дорожные карты»,— сказал господин Шадаев.

Максут Шадаев

Максут Шадаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Максут Шадаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Речь идет о разработке механизма «рынок в обмен на инвестиции», которую Минцифры обсуждало с IT-компаниями с конца прошлого года. Схема предполагает, что IT-компания берет на себя обязательства перед правительством по срокам разработки и объемам инвестиций в продукты, потенциально способные заменить софт зарубежных поставщиков, с учетом требований крупных российских заказчиков. Эти обязательства прописываются в отдельных дорожных картах, совместной подготовкой которых занимаются поставщики и заказчики ПО, а их проверкой — Минцифры. В случае утверждения карты разработчик получает статус системно значимой компании, а госзаказчик — возможность закупить продукт без проведения конкурсных процедур.

Премьер Михаил Мишустин поручил правительству разработать подобный механизм в июне 2023 года по итогам форума «ЦИПР». Мера, по своей сути, потребовалась для того, чтобы, с одной стороны, ускорить процедуру замены зарубежных решений на российские на инфраструктуре госзаказчиков, а с другой — для обеспечения отечественных разработчиков программного обеспечения гарантированным спросом на их продукты.

Подробнее о том, как правительство ускоряет импортозамещение ПО, читайте в материале «Ъ» «Солидный код для солидных господ».

Никита Королев

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