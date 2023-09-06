Компания Renault показал компактвэн Grand Kangoo — удлиненную версию модели Renault Kangoo последнего поколения.

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Автомобиль стал длиннее на 38 см и получил увеличенные в размере задние сдвижные двери, облегчающие доступ в салон. Grand Kangoo имеет трехрядный семиместный салон, а кроме того для модели доступны разные варианты дверцы багажника — подъемная крышка или распашные створки — в зависимости от желания клиента.

Grand Kangoo доступен с бензиновым 130-сильным 1,3-литровым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, 95-сильным 1,5-литровым турбодизелем с «механикой» и 120-сильным электромотором и батареей на 45 кВт·ч с запасом хода до 245 км в версии E-Tech.

Продажи Renault Grand Kangoo в Европе стартуют в начале 2024 года. Стоимость новинки пока не названа.

Максим Вершинин

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