Время перемен

Правда ли, что Владимир Ленин в начале 1917 года не ожидал революции в России?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Утверждения о том, что еще за несколько месяцев до октябрьских событий Ленин не мог предположить падения Российской империи, можно встретить не только в блогах и популярной литературе, но и во вполне солидных книгах.

В качестве доказательства этой точки зрения чаще всего приводят слова Ленина, произнесенные перед рабочей молодежью в январе 1917 года в Швейцарии: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Эта цитата хоть и верна, но вырвана из контекста. Под «грядущей революцией» Ленин понимал победу коммунизма в Европе и во всем мире, а не только в России. Контекст позволяет также понять, почему 46-летний Ленин назвал себя стариком — это был риторический прием, поскольку он действительно был намного старше слушателей.

Другие же тексты и переписка Ленина времен Первой мировой войны не дают оснований считать, что он не верил в возможность перемен в России. Например, он упоминал, что масштабный конфликт в Европе ведет к росту революционных настроений и в России, и в Германии. Впрочем, нельзя говорить и о том, что Ленин в то время был уверен в скорой смене режима в России и возможности туда вернуться. В письмах к родственникам он допускал, что ему еще долго придется жить в Швейцарии.

Таким образом, Ленин, живя в эмиграции, внимательно следил за положением дел на родине и видел там предпосылки революции. С другой стороны, даже в феврале 1917 года он не был уверен, что революция произойдет достаточно скоро.

Вердикт — большей частью неправда.