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Коммерсантъ FM
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В России прекратят лицензировать услуги пейджинговой связи

Минцифры намерено исключить услуги пейджинга из списка услуг связи, лицензируемых в России, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru. В министерстве уточняют, что технология пейджинга устарела и полностью заменена сотовой связью, а разработанное под нее регулирование «является невостребованным и избыточным».

«Технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время на территории Российской Федерации полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи»,— следует из пояснительной записки к проекту. Минцифры уточнило, что к июню 2023 года в России не осталось действующих держателей лицензии на пейджинговую связь.

Пейджеры позволяли принимать текстовые сообщения, передаваемые по радиоканалу, в большинстве случаев связь была односторонней. Городские пейджинговые сети стали закрываться в России еще в начале 2000-х годов вследствие роста популярности мобильных телефонов. Последней компанией, оказывающей услуги пейджинга в России, была «Телекомт»: ее основатель Леонтий Огарок в 2020 году говорил радиостанции «Говорит Москва», что такие сети остались на Кольской АЭС и в Центральной клинической больнице с поликлиникой. ООО «Телекомт», согласно ЕГРЮЛ, была ликвидирована в ноябре 2021 года.

Юрий Литвиненко

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