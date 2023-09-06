На афгано-пакистанской границе произошли боестолкновения

На границе между Афганистаном и Пакистаном произошли вооруженные столкновения между пакистанскими пограничниками и членами «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация). ЧП случилось в районе КПП «Торхам», информации о пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Торхам» считается наиболее загруженным КПП на границе двух стран. Утверждается, что причиной столкновений стала попытка афганцев возвести укрепления. Первой стрельбу якобы начала пакистанская сторона. Движение через КПП приостановлено.

В августе пакистанские власти обвинили «Талибан» в причастности к теракту в граничащей с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате которого погибли более 50 человек. В ответ и. о. главы МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани заявил, что на любые агрессивные действия властей Пакистана в отношении боевиков «Талибана» последует «жесткий ответ».

Лаура Кеффер