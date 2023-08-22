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Коммерсантъ FM
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«Талибан» предостерег Пакистан от нападения на Афганистан

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани заявил, что на любые агрессивные действия властей Пакистана в отношении боевиков «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) со стороны Кабула последует «жесткий ответ». Ранее пакистанские власти публично обвинили «Талибан» в причастности к теракту в граничащей с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате которого погибли более 50 человек.

«Если пакистанские власти захотят решить проблему с помощью силы в Афганистане, двум народам, у которых много общего, будет нанесен ущерб»,— сообщил господин Хаккани (цитата по Bloomberg).

Он посоветовал руководству Пакистана вступить в переговоры с местной ячейкой «Талибана», а не пытаться применять против боевиков «военные и карательные методы».

Взрыв, в причастности к которому Пакистан обвинил «Талибан», прогремел 31 июля на митинге входящей в правящую коалицию партии «Джамиат Улема-и-Ислам» («Собрание исламских богословов»). Погибли более 50 человек, около 200 получили ранения. В Исламабаде возложили ответственность за взрыв на пакистанских талибов из группировки «Техрик-е Талибан Пакистан», сами талибы заявили о том, что к теракту причастна группировка «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Террористы взорвали "Собрание исламских богословов"».

Александр Кислов

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